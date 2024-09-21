Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Санкт-Петербурге

Несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, авария произошла на станции Санкт-Петербург – Сортировочный – Московский.
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