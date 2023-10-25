Где в Красноярске посмотреть редкое астрономическое явление

Красноярцы не смогут понаблюдать за полноценной кровавой луной, которую обещали с 28 на 29 октября. Со слов руководителя обсерватории Университета Решетнева Сергея Веселкова, тень Земли закроет всего 12% Луны.
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