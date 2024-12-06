МИД КНР: конфликт на Украине разрешится, когда крупные державы проявят заинтересованность

Конфликт на Украине может разрешиться только когда все крупные державы проявят заинтересованность. Об этом ТАСС заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова Сергея Лаврова о том, что решение украинского кризиса не является уделом лишь Москвы и Вашингтона.