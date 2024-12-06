Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Петрова
    Я бы секреты никому не раздавала, опасно это, среди братьев тоже разные, как в сказке"Шутка Лукашенко ...
  • Лидия Санникова
    Пошла на фиг...Татьяна Лазарева*...
  • Зоя Гольдштаб
    Жалко девку,но пропиарила в другой области себя знатно!!!!!Усыпили и вдвоем ...

МИД КНР: конфликт на Украине разрешится, когда крупные державы проявят заинтересованность

МИД КНР: конфликт на Украине разрешится, когда крупные державы проявят заинтересованность

Конфликт на Украине может разрешиться только когда все крупные державы проявят заинтересованность. Об этом ТАСС заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова Сергея Лаврова о том, что решение украинского кризиса не является уделом лишь Москвы и Вашингтона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх