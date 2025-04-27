Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Александр
    Тебе-то с чего верить нужно?Ножом теперь защи...
  • Стефания Новак
    Ужасная правда! Добавить даже нечего. Все понятно! Такую страну погубил и людей морально изуродовал и детей в том числе.Двуликий анус
  • Мария
    Не пройдёт и 100 лет, как дойдём и до Киева.Российские войска...

- Знаешь, а нас русские разбили под Курском…

- Знаешь, а нас русские разбили под Курском…

- Знаешь, а нас русские разбили под Курском… - А нас - под Смоленском, а потом еще и до Парижа дошли… Что-то радости на лицах не видать.

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