Британия приоткрыла планы: Миротворцы на Украине возьмутся лишь за обучение ВСУ

Выяснилось, чем именно будет заниматься британский контингент в случае отправку на Украину.В случае отправки на Украину британские военные будут заниматься обучением ВСУ, а не участием в боевых операциях.
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