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Прогноз магнитных бурь на 7 февраля 2024 года

Прогноз магнитных бурь на 7 февраля 2024 года

Прогноз магнитных бурь на 7 февраля 2024 года Евгения КомароваФевраль 2024 года показывает неоднозначную геомагнитную погоду.

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