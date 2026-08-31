Епископ Штутгартский Иов объяснил молчание СМИ об убийстве монаха в Святогорской лавре

Епископ Штутгартский Иов, викарий Германской епархии Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), в комментарии немецкому православному изданию обратил внимание на то, что убийство монаха Варсонофия в Святогорской лавре почти не освещается в средствах массовой информации — ни в Украине, ни в Германии, — и объяснил, чем вызвано это молчание.