Епископ Штутгартский Иов объяснил молчание СМИ об убийстве монаха в Святогорской лавре

Епископ Штутгартский Иов, викарий Германской епархии Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), в комментарии немецкому православному изданию обратил внимание на то, что убийство монаха Варсонофия в Святогорской лавре почти не освещается в средствах массовой информации — ни в Украине, ни в Германии, — и объяснил, чем вызвано это молчание.
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