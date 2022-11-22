Айзейя Томас удалил аккаунт в социальной сети после того, как выразил поддержку черным евреям-израильтяням

Легендарный игрок НБА Айзейя Томас удалил аккаунт в социальной сети твиттер*. Томас подвергся критике за то, что выразил поддержку черным евреям-израильтяням, большая группа которых собралась возле домашней арены «Нетс» перед возвращением Кайри Ирвинга в команду в воскресенье.