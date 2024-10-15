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На Украине рассказали о договоренностях Вакарчука с ТЦК

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук за день до концерта, после которого сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) устроили масштабную облаву на людей, о чем-то договаривался с представителями ведомства….

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