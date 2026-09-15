Трамп обвинил администрацию Байдена в покушении на него в 2024 году

www.globallookpress.com/Yuri Gripas Президент США Дональд Трамп 15 сентября заявил, что получил новые данные о покушении на него в 2024 году в штате Пенсильвания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Комендантский час...
- ВЛ В МИД назвали нел...
- Politico: Пентаго...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым