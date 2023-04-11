В России хотят ограничить предельный возраст женщин 40 годами для проведения процедуры ЭКО

Правда, речь идет только о тех случаях, когда дорогая процедура делается за счет средств ОМС. Российские репродуктологи предложили ограничить предельный возраст женщин для участия в программе экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС.
Правда, речь идет только о тех случаях, когда дорогая процедура делается за счет средств ОМС. Российские репродуктологи предложили ограничить предельный возраст женщин для участия в программе экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС.
Свежие комментарии