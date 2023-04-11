Карелия.ньюс

13 подписчиков

Свежие комментарии

  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
    а посадить новые деревья - не судьба ?Стало известно, в...
  • Россиянин
    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

В России хотят ограничить предельный возраст женщин 40 годами для проведения процедуры ЭКО

Правда, речь идет только о тех случаях, когда дорогая процедура делается за счет средств ОМС. Российские репродуктологи предложили ограничить предельный возраст женщин для участия в программе экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх