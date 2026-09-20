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Спички - не игрушка

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Буферной зоны мало: только полный разгром Украины отобьет у Запада желание воевать с Россией

Буферной зоны мало: только полный разгром Украины отобьет у Запада желание воевать с Россией

Ростислав Ищенко     Госдеп США одобрил продажу Украине (за европейские деньги) вооружений на общую сумму 2,68 миллиарда долларов.

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Vladimir Lioubimcev

ТОЛЬКО РАЗГРОМ И ИЗГНАНИЕ БАНДЭРЬЯ  ПОГАНОГО С ТЕРРИТОРИЙ БЫВШЕЙ УКРАИНЫ!!   Это все русские территории!! И пусть хоть одна собака еще попробует отдать кому-то наши территории!!! Никаких больше украин не должно быть, как это было прежде!! Российские области - И ВСЕ!!!