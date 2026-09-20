Буферной зоны мало: только полный разгром Украины отобьет у Запада желание воевать с Россией

Ростислав Ищенко Госдеп США одобрил продажу Украине (за европейские деньги) вооружений на общую сумму 2,68 миллиарда долларов.
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Полякам территории нужны, а не жидобандеровцы, поэтому и медлят, несмотря на достаточно прозрачные намёки Путина. Ждут, когда мы их унасекомим, а вот тогда..
ТОЛЬКО РАЗГРОМ И ИЗГНАНИЕ БАНДЭРЬЯ ПОГАНОГО С ТЕРРИТОРИЙ БЫВШЕЙ УКРАИНЫ!! Это все русские территории!! И пусть хоть одна собака еще попробует отдать кому-то наши территории!!! Никаких больше украин не должно быть, как это было прежде!! Российские области - И ВСЕ!!!
ну вот, стали появляться здравые мысли...
Только полная капитуляция и суды с карой для всех хохлов