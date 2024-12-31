Армия России нанесла групповой удар по аэродрому и пороховому заводу на Украине

Российские военнослужащие утром 31 декабря нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ.
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