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  • Юрий Кубаш
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    Этой "новинкой" пользуюсь уже лет 20. А афтырь явно просто хочет срубить денюжек своей статьёй.Металлическое мыл...

18 шедевральных построек от горе-архитекторов с нестандартным взглядом

18 шедевральных построек от горе-архитекторов с нестандартным взглядом

Архитектура играет ключевую роль в жизни общества, помогая создавать крутые и полезные постройки. Однако иногда даже опытным и талантливым проектировщикам и строителям не всегда удаётся реализовать своё видение в полной мере, что приводит к созданию поистине неудачных архитектурных произведений.

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