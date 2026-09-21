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Царьград

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Экс-глава аппарата Пашиняна и экс-секретарь Совбеза Армении получили медали I степени

Экс-глава аппарата Пашиняна и экс-секретарь Совбеза Армении получили медали I степени

Президент Армении наградил медалями «За заслуги перед Отечеством» I степени бывшего руководителя аппарата правительства Араика Арутюняна и экс-секретаря Совета безопасности Армена Григоряна, который после ухода с поста в августе 2026 года начал работать в американской консалтинговой компании.

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