Экс-глава аппарата Пашиняна и экс-секретарь Совбеза Армении получили медали I степени

Президент Армении наградил медалями «За заслуги перед Отечеством» I степени бывшего руководителя аппарата правительства Араика Арутюняна и экс-секретаря Совета безопасности Армена Григоряна, который после ухода с поста в августе 2026 года начал работать в американской консалтинговой компании.