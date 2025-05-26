Что делать, если поражение на фронте с каждым днем все ближе, "добровольные" союзники предпочитают относительно спокойные воды Балтики, армия истощена, новобранцев для фронта все меньше и времени на их необходимую подготовку нет? "Котел" для ВСУ в ДНР накрывается! Ликвидация началась: не уйдет никто.