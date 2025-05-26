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  • Гоша Веверсис
    тут только тотальное уничтожение х----в поможетКиев готовит дете...
  • C Major
    а что,до 2014 наши послы и представители на Украине не видели и не замечали,чему и по каким учебникам велась идеологи...Киев готовит дете...
  • Регина Толстоброва
    Все на путина валят. а сами придумали это перемирие, чтобы навести на украину оружие и воевать. При этом  сам зеленск...Перемирие или вой...

На Украине больше некому воевать: там хотят обучать детей владению оружием

На Украине больше некому воевать: там хотят обучать детей владению оружием

Что делать, если поражение на фронте с каждым днем все ближе, "добровольные" союзники предпочитают относительно спокойные воды Балтики, армия истощена, новобранцев для фронта все меньше и времени на их необходимую подготовку нет? "Котел" для ВСУ в ДНР накрывается! Ликвидация началась: не уйдет никто.

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