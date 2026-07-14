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Нижегородская правда

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Врач Белоусов объяснил, почему смородина — самая полезная ягода России

Врач Белоусов объяснил, почему смородина — самая полезная ягода России

Смородина — одна из самых полезных ягод, выращиваемых в нашей стране. Она богата витаминами, антиоксидантами, органическими кислотами и клетчаткой, что делает её важным продуктом для поддержания здоровья.

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