Смородина — одна из самых полезных ягод, выращиваемых в нашей стране. Она богата витаминами, антиоксидантами, органическими кислотами и клетчаткой, что делает её важным продуктом для поддержания здоровья.
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