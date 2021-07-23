ЮлияДети и семья«Сынок, купи мне, пожалуйста, булочку с молоком, я кушать очень хочу» сказал пожилой дедушка на лестнице.Знаете, я все больше поражаюсь нашей ситуации в стране. Чиновники все богатеют, а обычный люд все беднее.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий БАГА что молчат "кремлеботовские иногенты" ? Языки ив жопу позасовывали ?Ludmila alechshenko (Koroleva)А ты чей бот,? ГОСДЕПОВСКИЙ? Вот и сам засунь свой язык в свою жопу.ganna kalinkinaПравительство не "не может", а просто не хочет помогать бедным и беспомощности старикам. Можно лишь пожелать такому правительству доживать свою жизнь в старости в таких условиях, как этот несчастный одинокий человек.ЮГЮрий ГавриловБезусловно пенсии для рядовых граждан смешные .Сам получаю 16350р. Концы с концами сводить тяжело послу оплаты коммунальных услуг и услуг связи.Но у тех кто перевалил за 80 лет вроде пенсия пересчитывается в сторону увеличения. Конечно же тоже недостаточно,но уж на бутылку молока и на булочку хватит , если конечно не бухать. Правда ещё одеться и обуться нужно.Александр АнпилоговВот именно! Ещё одеться и обуться нужно! Да и платежи за телефон и телевидение (куда ж без них) тоже надо учитывать.С2С 21А почему он "тыкает" пожилому человеку? что за хамство?ВПВладимир Пятицкийчто бы это правительство сдохло,как собаки поганые довели народ до ручки суки, твари поганыеМоника МоникаНу и что вы тут сопли развесили?Деду за 80 лет. Значит пенсия больше 20 тыс. руб. На булочку не хватает? А как живут те, кому не 80, и пенсия в 10 тыс.? Дурак писал и дурак рыдал. А вы тут ведётесь на голодного дедушку.Комментировать
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