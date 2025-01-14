Смоленский суд вынес приговор турецкому контрабандисту полутонны кокаина

Грузовики с партией смертельно опасного груза на пути в Евросоюз остановили смоленские оперативники ФСБ Смоленский районный суд 18 декабря 2024 года вынес приговор гражданину Турции - участнику международного организованного преступного сообщества, пытавшегося незаконно вывезти из России порядка 500 килограммов наркотического средства кокаин.
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