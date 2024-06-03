Сбер и Институт AIRI улучшат химические языковые модели

Специалисты Сбера и Института AIRI опубликовали статью "Ограничения языковых моделей в понимании химии: исследование на примере задачи описания молекул", в которой доказали, что химические языковые модели пока неустойчиво работают с описанием молекул и предсказанием результатов химических реакций, сообщает пресс-служба Сбера.