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Сбер и Институт AIRI улучшат химические языковые модели

Сбер и Институт AIRI улучшат химические языковые модели

Специалисты Сбера и Института AIRI опубликовали статью "Ограничения языковых моделей в понимании химии: исследование на примере задачи описания молекул", в которой доказали, что химические языковые модели пока неустойчиво работают с описанием молекул и предсказанием результатов химических реакций, сообщает пресс-служба Сбера.

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