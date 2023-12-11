Власти разработают механизмы помощи участникам СВО в трудоустройстве

В кабмине разработают механизмы помощи участникам спецоперации в трудоустройстве. Такой блок задач предусматривает обновленный план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2023-2024 годы, утвержденный в правительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии