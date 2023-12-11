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Парламентская газета

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Власти разработают механизмы помощи участникам СВО в трудоустройстве

Власти разработают механизмы помощи участникам СВО в трудоустройстве

В кабмине разработают механизмы помощи участникам спецоперации в трудоустройстве. Такой блок задач предусматривает обновленный план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2023-2024 годы, утвержденный в правительстве.

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