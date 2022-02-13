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В США раскритиковали обвинения Байдена в адрес РФ

Пытаясь втянуть Соединенные Штаты Америки в военный конфликт с РФ из-за Украины, администрация Джо Байдена демонстрирует отсутствие логики в действиях и «безрассудное позерство», сказал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

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