В США раскритиковали обвинения Байдена в адрес РФ

Пытаясь втянуть Соединенные Штаты Америки в военный конфликт с РФ из-за Украины, администрация Джо Байдена демонстрирует отсутствие логики в действиях и «безрассудное позерство», сказал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.
Пытаясь втянуть Соединенные Штаты Америки в военный конфликт с РФ из-за Украины, администрация Джо Байдена демонстрирует отсутствие логики в действиях и «безрассудное позерство», сказал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.
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