В России создадут единую систему контроля цен на продукты

В стране намерены наладить всесторонний мониторинг цен на продукты. Федеральные органы исполнительной власти, перечень которых установит Правительство, смогут получать всю информацию от поставщиков и ритейлеров на каждом этапе реализации товара.
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