Все места боковые, пассажиры спят в «ящиках»: РЖД представили новый вагон

РЖД продолжает искать баланс между вместительностью поездов и комфортом пассажиров. Очередной концепт, показанный в Москве, вызвал споры: в нем все спальные места – боковые, а люди размещаются в индивидуальных «капсулах», напоминающих ящики из китайских скоростных составов.