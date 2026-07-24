Все места боковые, пассажиры спят в «ящиках»: РЖД представили новый вагон

РЖД продолжает искать баланс между вместительностью поездов и комфортом пассажиров. Очередной концепт, показанный в Москве, вызвал споры: в нем все спальные места – боковые, а люди размещаются в индивидуальных «капсулах», напоминающих ящики из китайских скоростных составов.
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