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Русская Семёрка

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Геннадий Осипович: что стало с советским летчиком, который сбил корейский Боинг над Сахалином

1 сентября 1983 года мир разделился на «до» и «после». В этот день советский истребитель Су-15 под управлением майора Геннадия Осиповича сбил южнокорейский пассажирский «Боинг-747», выполнявший рейс KAL 007.

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