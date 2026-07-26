Геннадий Осипович: что стало с советским летчиком, который сбил корейский Боинг над Сахалином

1 сентября 1983 года мир разделился на «до» и «после». В этот день советский истребитель Су-15 под управлением майора Геннадия Осиповича сбил южнокорейский пассажирский «Боинг-747», выполнявший рейс KAL 007.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии