Не доводите до непоправимого: как сразу распознать корь и правильно ее лечить

Корь — это крайне заразная и тяжело протекающая болезнь, жертвами которой зачастую являются дети. Об основных симптомах и методах ее лечения рассказала педиатр-инфекционист Ирина Курьянова в беседе с URA.
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