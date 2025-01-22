ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Там и про погибших ВСУ ошибочка закралась, цифры перепутали! Тоже наверное в маразм входит!Журналист Боуз ук...
  • Александр Харченко
    Еще одна присоска на теле России, сисоко ембалоПутин и президент...
  • Altar
    Rox 01 шикарен что уж тут скрыватьSinomach анонсиро...

В России сбои в ПО обходятся компаниям примерно в 2 млн рублей за инцидент

В России сбои в ПО обходятся компаниям примерно в 2 млн рублей за инцидент

Средняя продолжительность простоя в российских компаниях, которые возникают из-за сбоев в IT-системах, в 2024 году достигла четырех часов, подсчитали эксперты компании «Монк Диджитал Лаб», специализирующейся на корпоративном IT-мониторинге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх