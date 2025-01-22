В России сбои в ПО обходятся компаниям примерно в 2 млн рублей за инцидент

Средняя продолжительность простоя в российских компаниях, которые возникают из-за сбоев в IT-системах, в 2024 году достигла четырех часов, подсчитали эксперты компании «Монк Диджитал Лаб», специализирующейся на корпоративном IT-мониторинге.
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