Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 марта Елена ГалицкаяНаступающая неделя, с 25 по 31 марта 2024 года, прогнозируется умеренной, погружая нас в коридор затмений, о чем предупреждает китайский астролог Маргарита Богатова специальной для Пятого канала.