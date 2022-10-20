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Стеф Карри эмоционально отреагировал на победный бросок Дэмиона Ли в матче с «Далласом»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри порадовался победному броску защитника «Финикса» Дэмиона Ли в матче с «Далласом».

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