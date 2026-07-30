360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Подмосковный врач Токтоматова назвала фастфуд причиной жирового гепатоза у детей

Подмосковный врач Токтоматова назвала фастфуд причиной жирового гепатоза у детей

С 27 июля по 2 августа в России проходит Неделя, посвященная профилактике заболеваний печени. В НИКИ детства напомнили, что этот орган непрерывно выполняет сотни критически важных задач — от очищения крови до управления обменными процессами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии