Подмосковный врач Токтоматова назвала фастфуд причиной жирового гепатоза у детей

С 27 июля по 2 августа в России проходит Неделя, посвященная профилактике заболеваний печени. В НИКИ детства напомнили, что этот орган непрерывно выполняет сотни критически важных задач — от очищения крови до управления обменными процессами.
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