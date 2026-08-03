Оперативники обнаружили в одном из подсобных помещений свиноводческой фермы в Алтайском крае около 30 кг конопли

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Бийскому району пресекли незаконное хранение наркотических средств в крупном размере на территории села Верх-Катунское Алтайского края.
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