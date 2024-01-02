Ресторатор Васильчук выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы

Сбор подписей продолжится до конца января С журналистами Агентства городских новостей «Москва» встретился ресторатор Алексей Васильчук и сообщил, что выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году.
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