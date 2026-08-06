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Триумф на воде: Тверская область взяла 13 медалей и командный зачёт первенства России по гребле

Триумф на воде: Тверская область взяла 13 медалей и командный зачёт первенства России по гребле

Тверская область собрала 13 медалей и выиграла командный зачёт первенства России по гребле. 4 августа в Энгельсе (Саратовская область) завершились всероссийские соревнования и первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет — информирует Комитет по физической культуре и спорту.

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