Триумф на воде: Тверская область взяла 13 медалей и командный зачёт первенства России по гребле

Тверская область собрала 13 медалей и выиграла командный зачёт первенства России по гребле. 4 августа в Энгельсе (Саратовская область) завершились всероссийские соревнования и первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет — информирует Комитет по физической культуре и спорту.