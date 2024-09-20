Джастин Бибер не может прийти в себя после ареста Пи Дидди

Джастин Бибер был невероятно встревожен из-за ареста Шона Комбса, известного как Пи Дидди. Они сотрудничали со времен первых шагов артиста на большой сцене и недавно провели работу над последним альбомом певца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии