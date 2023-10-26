Google скроет ваш IP. Функция будет встроена в браузер

Google тестирует функцию защиты IP-адресов в браузере Chrome для повышения уровня конфиденциальности и безопасностиКомпания Google готовится представить новую функцию «Защита IP-адресов», призванную повысить уровень конфиденциальности и безопасности пользователей в браузере Chrome.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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