Эксперт Кокорин: об исчезновении ледяного покрова в Арктике речи не идет

Вероятность наступления через три года дня, когда в Северном ледовитом океане растает почти весь лед, крайне низка, сообщил в беседе с РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, комментируя прогноз зарубежных ученых, согласно которому Арктика может остаться без ледяного покрова уже в 2027 году.