МЦД планируется продлить до регионов Калуги, Тулы, Ярославля и Смоленска

Линии Московских центральных диаметров (МЦД) будут продлены за пределы столицы, охватив несколько соседних областей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает 27 сентября в рамках своего выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя».