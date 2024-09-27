МЦД планируется продлить до регионов Калуги, Тулы, Ярославля и Смоленска

Линии Московских центральных диаметров (МЦД) будут продлены за пределы столицы, охватив несколько соседних областей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает 27 сентября в рамках своего выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя».
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