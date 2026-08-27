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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» покупает 18-летнего защитника «Аталанты» Аханора за 47 млн евро

Онест Аханор перейдет в « Челси » из «Аталанты».  Клубы достигли устной договоренности о трансфере 18-летнего защитника, сообщает Фабрицио Романо.

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