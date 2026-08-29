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Четырёхкомпонентную терапию рака поджелудочной проверили на 11 пациентах

Четырёхкомпонентную терапию рака поджелудочной проверили на 11 пациентах

Небольшое клиническое исследование второй фазы дало обнадёживающий сигнал для пациентов с впервые выявленным метастатическим раком поджелудочной железы.

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