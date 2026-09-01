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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф: «Понимаем, что отрыв может сократиться, у «Мерседеса» сильные соперники»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что форма команды в ближайших гонках должна дать ответ на вопрос о том, насколько трудно будет немецкому коллективу в борьбе за победу в чемпионате.

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