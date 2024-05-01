Курорт Waldorf Astoria Seychelles Platte Island открыл роскошный спа-центр на Сейшельских островах

Поразительный комплекс, состоящий из нескольких футуристических сооружений в форме символа Сейшел – коко де мер («морского кокоса») – появился на роскошном курорте Waldorf Astoria Seychelles Platte Island.
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