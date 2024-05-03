Российских учителей научили управлению БПЛА и огневой подготовке

ПЯТИГОРСК, 3 мая, ФедералПресс. В центре знаний «Машук» прошло образовательное мероприятие, в ходе которого более 160 педагогов усовершенствовали компетенции и навыки в военно-патриотическом воспитании и получили сертификаты о повышении квалификации от центра «ВОИН» по результатам обучения.