Пенсия в марте будет без дополнительных выплат, предупреждают эксперты

В марте страховая пенсия будет аналогичной февральской, но суммы выплат изменятся. Это связано с тем, что весной пенсионеры не получат дополнительной выплаты, пояснил доцент из Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает «Российская газета».