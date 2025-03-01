Пенсия в марте будет без дополнительных выплат, предупреждают эксперты

В марте страховая пенсия будет аналогичной февральской, но суммы выплат изменятся. Это связано с тем, что весной пенсионеры не получат дополнительной выплаты, пояснил доцент из Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает «Российская газета».
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