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Энциклопедия географа

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Как путешествие по Центральной Америке меняет восприятие мира

Как путешествие по Центральной Америке меняет восприятие мира

Центральная Америка долгое время оставалась для многих путешественников своеобразным белым пятном на карте — регионом, о котором слышали, но который редко воспринимали как полноценное направление для глубокого погружения.

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