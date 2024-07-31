Плохая еда, стресс, тревога, алкоголь, сидячий образ жизни приводят к лишнему весу

﻿﻿Ссылаясь на результаты выборочного мониторинга диет россиян, Королевский банк Канады (РБК) пишет, что в 2023 году доля взрослых россиян с избыточным весом на стадиях ожирения и предожирения составила 62,6% (предыдущие подобные исследования в 2018 году составляли 61,7%).