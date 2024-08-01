Мизулина хочет отсудить у Лебедева 10 млн за слово «инфотеррористка»

Общественный деятель и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подает в суд на журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и дизайнера Артемия Лебедева, который в интервью назвал ее деятельность «инфотерроризмом» и тем самым опорочил честь, достоинство и деловую репутацию ее и организации.