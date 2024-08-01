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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Мизулина хочет отсудить у Лебедева 10 млн за слово «инфотеррористка»

Общественный деятель и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подает в суд на журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и дизайнера Артемия Лебедева, который в интервью назвал ее деятельность «инфотерроризмом» и тем самым опорочил честь, достоинство и деловую репутацию ее и организации.

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