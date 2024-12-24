Малкин набрал 500 очков в большинстве и повторил достижение Овечкина в НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 500 (180+320) очков в большинстве в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), чем повторил достижение Александра Овечкина, который играет за «Вашингтон».
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