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Пронедра

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Когда Вселенная будет уничтожена. Новый прогноз ученых

Когда Вселенная будет уничтожена. Новый прогноз ученых

На протяжении последних десятилетий человечество привыкало к мысли, что Вселенная движется только в одном направлении — продолжает расширяться и постепенно остывать.

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