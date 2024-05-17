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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц Д-30 морской пехоты ЧФ уничтожили бронетехнику, укрепрайоны и лодки противника на правом берегу Днепра в Херсонской области

Расчеты гаубиц Д-30 морской пехоты ЧФ уничтожили бронетехнику, укрепрайоны и лодки противника на правом берегу Днепра в Херсонской области

Личный состав батареи122-мм буксируемых гаубиц Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов.

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