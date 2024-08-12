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Рогов предложил создать в Сети хештег «Остановите украинский ядерный терроризм»

Рогов предложил создать в Сети хештег «Остановите украинский ядерный терроризм»

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов после атаки украинских беспилотников на ЗАЭС предложил создать хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism — «Остановите украинский ядерный терроризм».

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